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انتحار شاب شنقا في بغداد

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شابا انتحر شنقا غربي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شابا أقدم اليوم، على الانتحار شنقا داخل احد غرف داره الواقع ضمن شارع البدالة في منطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الشاب من تولد 2000"، مبينا أن "قوة امنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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