انتحار شاب شنقا في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شابا أقدم اليوم، على الانتحار شنقا داخل احد غرف داره الواقع ضمن شارع البدالة في منطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الشاب من تولد 2000"، مبينا أن "قوة امنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".