انتشال جثة وانتحار تاجر بسبب الديون في كركوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مدنيًا اقدم على الانتحار عبر اطلاق النار من سلاح بحوزته على رأسه، في متجره وسط قضاء الحويجة، (٦٠ كم جنوب غرب كركوك)، ما اسفر عن وفاته بالحال"، لافتاً إلى أن "المنتحر كان يعاني من مشاكل مالية في عمله بتجارة الحبوب".وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية نقلت جثة المنتحر الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادثة".

وفي السياق، ذكر المصدر ذاته، أن "قوة من الشرطة انتشلت، اليوم، جثة شاب كان مختطفاً منذ ثلاثة ايام من نهر الخاصة وسط كركوك"، مبينا أن "الجثة كانت معصوبة العينين وموثوقة اليدين وتعرضت للتعذيب".

وأشار الى أن" قوة من الشرطة أخلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

