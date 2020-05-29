انتشال جثة وانتحار تاجر بسبب الديون في كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الجمعة، بأن تاجراً انتحر بإطلاق النار على نفسه جنوب غرب المحافظة، فيما انتشلت قوة أمنية جثة مدني كان مختطفا منذ ثلاثة ايام من نهر وسط المدينة.
وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية نقلت جثة المنتحر الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادثة".
وفي السياق، ذكر المصدر ذاته، أن "قوة من الشرطة انتشلت، اليوم، جثة شاب كان مختطفاً منذ ثلاثة ايام من نهر الخاصة وسط كركوك"، مبينا أن "الجثة كانت معصوبة العينين وموثوقة اليدين وتعرضت للتعذيب".
وأشار الى أن" قوة من الشرطة أخلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".
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