التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية يعقد اجتماعاً افتراضياً

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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعاً في الفضاء الافتراضي لتنسيق العمل في الوقت الذي تعطل فيه جائحة كوفيد-19 العمليات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزراء الائتلاف الذي يضم 82 دولة سيعقدون محادثات في 4 حزيران/يونيو "لمناقشة سبل مواصلة الضغط المستمر على فلول داعش في العراق وسوريا وتعزيز نهجنا الجماعي لهزيمة نزعات داعش العالمية".

وقالت في بيان إن الدول ستتطلع أيضا إلى إدارة "التحديات التي يواجهها التحالف بسبب جائحة كوفيد-19".

تقود الولايات المتحدة، الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر، المحادثات الافتراضية إلى جانب إيطاليا التي كانت تأمل في عقد اجتماع كبير لمكافحة الإرهاب قبل أن يتفشى فيها الوباء.

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وفيما كان يتحرك لسحب القوات الأميركية من سوريا، أعلن الرئيس دونالد ترامب العام الماضي إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق.

وأسفرت عملية للقوات الخاصة الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم المتطرف. لكن القلق يتزايد بشأن الهجمات التي يشنها المتطرفون حول العالم بما في ذلك في إفريقيا وأفغانستان.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على التنظيم في هجوم مروع في وقت سابق من هذا الشهر على مستشفى للولادة في كابول، وقالت إن المسلحين أرادوا تخريب عملية السلام الفتية في أفغانستان.