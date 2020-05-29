الكاظمي وغوتيرش بحثا ترتيبات الانتخابات العراقية المبكرة

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بحث الكاظمي مع غوتيرش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة والتعاون الاممي المطلوب في إنجاز الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتحضير لها بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء فقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تمنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة فضلا عن استكمال التشكيلة الوزارية بأختيار حقائب الوزارات السبع التي مازالت شاغرة منذ منح البرلمان الثقة للحكومة في السابع من الشهر الحالي.

الكاظمي مجتمعا مع بلاسخارت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق

كما بحث الكاظمي وغوتيرش تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره وتأثيراتها الاقتصادية وجهود الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجائحة بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها .. اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة كما قال بيان صحافي لمكتب الكاظمي تابعته ""الخليج 365"".

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وأكد غوتيريش "استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد فرص إنهاء أزمات البلاد والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار فيها .. معبرا عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

من جانبه دعا الكاظمي "الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد داعياً الى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي".

كما أكد رئيس الوزراء للأمين العام للامم المتحدة أنّ "الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون".

يشار الى ان في مقدمة المحاور الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي للكاظمي إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي وحصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وإعداد مشروع قانون موازنة استثنائية وحماية سيادة العراق وأمنه ومكافحة الفساد وتفعيل الملفات المعطلة.

وشدد البرنامج على ان على رأس هذه الاولويات "إجراءُ انتخاباتٍ مبكّرةٍ بعدَ استكمالِ القانونِ الانتخابيِّ من قبل السلطة التشـريعية ودعم مفوضيةِ الانتخابات وتطبيقٌ كاملٌ لقانون الأحزاب وتلتزم الحكومة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكلّ نزاهةٍ وشفافيةٍ وعدالة في التنافس ووفقاً للمهام المنوطة دستورياً وقانونياً بالحكومة."

وتعتبر الانتخابات المبكرة واحدة من المطالب الرئيسية التي يدعو اليها الحراك الشعبي لتظاهرات الاحتجاج العراقية التي انطلقت في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية ضد الطبقة السياسية في البلاد المتهمة بالفساد.