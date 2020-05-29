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أسامة مهدي: فيما تم الكشف اليوم عن انتشار خطير لوباء كورونا في جميع مناطق العاصمة العراقية، اتخذت محافظة صلاح الدين الغربية إجراءات غير مسبوقة لمواجهة هجمة كبرى للوباء من بينها فرض حجر جميع المواطنين في منازلهم في حين سلمت كل من واشنطن ومنظمة الفاو العراق اجهزة ومعدات لمكافحة الوباء.

وأكد محافظ بغداد محمد جابر العطا الأربعاء انتشار وباء كورونا في جميع مناطق العاصمة قائلا إن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد والمريض الواحد له ملامسون وربما يتحركون من مكان إلى آخر".

وحذر من عدم وجود مناطق محددة حاليا ممكن أن تكون خالية وأخرى موبؤة وجميع مناطق بغداد أصبحت مرشحة للإصابة وهذا ينذر بالخطر.

وأشار محافظ بغداد التي يقطنها حوالي 8 ملايين نسمة في تصريحات لوكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعتها ""الخليج 365"" إلى أنّ أعداد الإصابات بكورونا في تزايد في العاصمة وأن الكثير من المناطق فيها كثافة سكانية ولغاية الآن هنالك تزاور وعدم التزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين.

واوضح ان نقاشا سيجري يومي الجمعة والسبت المقبلين بعد انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض منذ الاحد الماضي إلى غد الخميس بشأن الإجراءات التي ستتخذ لما بعد العيد.. مرجحاً العودة إلى الحظر الجزئي ومنع التجمعات.

رفع حالة التأهب القصوى بمحافظة غربية

ومن جهته، أعلن محافظ صلاح الدين (125 شمال غرب بغداد) عمار جبراليوم عن رفع حالة التأهب القصوى واتخاذ اجراءات مشددة لمواجهة ما وصفها بهجمة كبرى لفيروس كورونا في المحافظة.

وحذر المحافظ في رسالة إلى اهالي المحافظة وخلية الأزمة ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة اطلعت على نصها ""الخليج 365"" من "ان الإصابات بفيروس كورونا ستتفاقم".. وشدد بالقول "يجب علينا التأهب واتخاذ أعلى اجراءات الحذر ومنع أي حركة داخل و بين الاقضية مع منع الدخول إلى المحافظة وبخطوات غير مسبوقة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف "سندخل أعلى درجات الحظر وحجر جميع المواطنين في منازلهم واي مواطن لا يرتدي كمامة خارج منزله يغرم حسب ما معمول به".

وبين أن "الاصابات في بغداد ستتفاقم بسبب عدم استيعاب النظام الصحي لحالات اعداد المصابين" مبينا ان "إمكانياتنا الصحية متواضعة لذلك جميعاً نتحمل المسؤولية".

وناشد بإسم الانسانية وبإسم العراق وبإسم صلاح الدين الجميع وخاصة المسؤولين الامنيين والصحيين بأن لايجاملوا في تطبيق اجراءات الوقاية.. وحذر من "أنها الهجمة الكبرى لكورونا وسنقاتلها كما نقاتل الارهاب".

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واشنطن والفاو تسلمان بغداد أجهزة ومعدات لمكافحة كورونا

وسلمت الولايات 25 مجموعة من أطقم فحص فيروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وبغداد والنجف والبصرة بهدف تعزيز قدرة المختبرات العراقية على تحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة، كما قالت السفارة الاميركية في بغداد في بيان اليوم تابعته ""الخليج 365"".

أجهزة فحص كورونا من واشنطن إلى بغداد

كما تم التبرع بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي العراقية لمساعدتها في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا.. واوضحت الصارة ان الولايات المتحدة تواصل دعم العراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء.

وبالتزامن مع ذلك وضمن خطة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق للاستجابة للاحتياجات التي نشأت بسبب جائحة كورونا فقد قامت المنظمة بتسليم معدات الرش ومواد تعقيم، بالاضافة إلى معدات الحماية الشخصية لوزارة الزراعة العراقية في بغداد ووزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان الأمر الذي سيسمح لموظفي الوزارتين بمواصلة عملهم اليومي لدعم المزارعين وسلسلة الإمداد الغذائي على الرغم من انتشار هذه الجائحة.

كما قامت المنظمة بتزويد عدد كبير من المزارعين والمستهدفين معلومات أساسية عن التغذية والصحة والنظافة الشخصية، والتي تهدف إلى تحسين جهازهم المناعي من خلال رسائل نصية توعوية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والجهات الوطنية المعنية الاخرى.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت امس الثلاثاء تسجيل 216 حالة اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا و6 وفيات بينها 163 اصابة في العاصمة بغداد.. وبذلك يرتفع عدد الاصابات منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط فبراير الماضي إلى 4848 اصابة وحالات الشفاء 2852 وعدد الراقدين الكلي في المستشفيات 1827 وفي العناية المركزة 34 مصابا اضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 169 حالة.

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