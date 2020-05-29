نائب سابق يدعو الكاظمي لفتح تحقيق بملف اعمار المناطق المحررة

دعا النائب السابق عن محافظة نينوى، ماجد سنكالي، لخميس، رئيس الوزراء لفتح تحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وتشكيل لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الادعاء العام لكشف جميع ابواب صرف هذا المبالغ.

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك مبالغ وضعت بصندوق اعمار المناطق المحررة، من خلال التخصيصات الحكومية او تبرعات الدول المانحة بغية اعمار المناطق المحررة من زمر داعش الارهابية"، مبينا ان "تلك الاموال كان من المفترض ان يتم توزيعها على المحافظات المتضررة وفق نسب بحسب حجم الضرر والحاجة لكل منها".



واضاف شنكالي، ان "ما حصل ونراه هو امر يجعلنا نشعر بالاسف الشديد، ان هنالك ازدواجية في التعامل بملف توزيع تلك المبالغ ففي الوقت الذي ما زال فيه ايمن الموصل وسنجار وغيرها مدمرة بشكل كامل اضافة الى انعدام الخدمات وابسط مقومات الحياة في مناطق اخرى من المحافظة اضافة الى ظروف تعيشها مناطق اخرى متضررة في محافظتي صلاح الدين وكركوك، فاننا نجد اغلب المبالغ يتم تخصيصها لمحافظة الانبار ومناطقها رغم انها لم تتعرض لحجم الضرر من العمليات العسكرية الذي تعرضت له مناطق اخرى"، ودعا الهيتي الى اصدار تقرير كامل عن المبالغ التي صرفت على اعمار المناطق المحررة من زمر داعش الارهابية وبشكل شفاف وواضح بعيدا عن التزويق".



ودعا شنكالي رئيس مجلس الوزراء"لفتح تحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وتشكيل لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الادعاء العام لكشف جميع ابواب صرف المبالغ على هذا الملف المهم والانساني، بعيدا عن الضغوط السياسية او المجاملة لطرف على حساب الاخر".