هل اشترى محمد رمضان تهنئة نجم 'لا كاسا دي بابل'؟

أرسل الممثل الإسباني، إنريكي أرسي، الذي لعب دور أرتورو في المسلسل الشهير "لا كاسا دي بابل"، تهنئة للفنان المصري محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده الـ32، وذلك في فيديو نشره على موقع إنستغرام.
ورد رمضان قائلا "شكرا لك أخي".
وأثار الفيديو جدلا واسعا، بعد أن انتشرت أنباء حول مقابل مادي دفعه رمضان للنجم الإسباني، لكن بعد ساعات قليلة نشر أرسي فيديو جديد ينفي هذه المزاعم.
وقال في الفيديو الجديد إنه وجه التهنئة لرمضان دون أن يتلقى أي مقابل، وإنه هنأ رمضان ووصفه بالممثل الأفضل في العالم العربي بعد أن أخبره الموزع العالمي ريدوان بذلك.
كما هنَّأه بعيد الفطر كذلك، ليحسم الجدل حول تلقيه أموالاً من رمضان.
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