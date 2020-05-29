السبب وراء تصالح انجلينا جولي وبراد بيت

أتمت ابنة النجمة الشهيرة أنجيلينا جولي والنجم الهوليودي براد بيت عامها الرابع عشر، الأمر الذي أدى إلى تصالح الوالدين واتفاقهما لجعل عيد ميلادها لا ينسى.
ووعد الوالدان شيلو أنه بمجرد أن تنتهي فترة الحجر الصحي ستنتظرها حفلة ضخمة، ويمكن أن تكون في منزل براد بيت الذي يمتلك حديقة تزلج كبيرة في فناء البيت.
ووفقا للإعلام الغربي، فإن النجمين عازمين على جعل الحفلة رائعة، كون الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لا تدرك أنه بسبب الحجر الصحي لا يمكنها مشاركة فرحتها مع أصدقائها المقربين، وفق موقع "وان".
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن براد بيت لا يصدق إلى الآن أن ابنته أتمت الرابعة عشر من عمرها، حيث يحاول النجم التواصل وقضاء الوقت معها أكثر.
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