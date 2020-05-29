لا إصابات بكورونا في الصين خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصينية أنها لم تسجل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الهيئة الوطنية للصحة، في بيان، لها اليوم الجمعة، أنها رصدت 5 حالات بدون أعراض للفيروس، بعد تسجيل 23 حالة، يوم الأربعاء.
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