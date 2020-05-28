محافظ بابل يخاطب المشككين بوجود كورونا ويؤكد: هناك تهاون بتنفيذ الحجر الصحي

وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "للأسف سجلنا اليوم خمسة اصابات جديدة في المحافظة"، مبينا ان "هناك تهاون من قبل الأجهزة المختصة في تنفيذ الحجر الصحي".

واضاف "وجهنا بغلق منافذ المحافظة مع المحافظات المجاورة وخاصة محافظة بغداد، كما وجهنا بغلق المولات والأماكن العامة"، مشيرا الى "اننا سنتخذ إجراءات جديدة بعد اجتماع خلية الأزمة".

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وتابع "سنناقش موضوع الامتحانات وسنتخذ القرار المناسب بذلك"، موضحا انه "سيتم مراجعة حظر التجوال بعد اجتماع خلية الأزمة".

ودعا منديل "المشككين بوجود الفايروس الى مرافقتنا لزيارة الردهات الوبائية للتأكد من وجود الاصابات".