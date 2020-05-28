تسجيل 22 اصابة جديدة في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، عن تسجيل 22 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 22 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".