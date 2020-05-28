تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا بسوق الشيوخ

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا بسوق الشيوخ في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل خمس اصابات جديدة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
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