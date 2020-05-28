دفاع مدني نينوى يعلن السيطرة على حريق اندلع في الغابات

اعلن مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى العميد حسام خليل، الخميس، السيطرة على حريق انلع في منطقة الغابات وتسبب بخسائر تصل الى 25 دونم.
وقال خليل في تصريح تابعته الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع في الغابات وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني (الاطفاء) الى مكان الحريق في حي الشرطة".
واكد بالقول "تمت السيطرة على الحريق من كل جوانبه، وبالنسبة لاسباب الحريق ستشكل لجنة لذلك"، مشيرا الى ان "الخسائر تتراوح من 20 الى 25 دونم مع احتراق بعض الاشجار".
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