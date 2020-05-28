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الفحوصات الطبية تؤكد سلامة درجال واعضاء التطبيعية من كورونا

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2020-05-28 | 20:27

الفحوصات الطبية تؤكد سلامة درجال واعضاء التطبيعية من كورونا

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أعلن مدير عام رياضة وشباب اقليم كردستان، شاكر أحمد سمو، عن سلامة معالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من الاصابة بفيروس .
وقال شاكر في بيان تلقته الخليج 365 إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أجرى فحوصات في بغداد قبل التوجه إلى جولته في إقليم كوردستان، وكانت نتائجها سلبية ويوم أمس خضع لفحوصات ثانية في اربيل وظهرت النتائج قبل قليل بأنها سلبية أيضاً".

وأوضح أن "كل الوافدين والحاضرين يوم أمس بما فيهم المسؤولين في اربيل وأعضاء الهيأة التطبيعية خضعوا للفحوصات وكانت سلبية من الاصابة بالفايروس".

يشار إلى أن الفحوصات الاولية التي تم إجراؤها في محافظة أربيل يوم امس الاربعاء، قد أثبتت عن الإشتباه بـأصابة اثنين من افراد الحماية الخاصة لوزير الشباب والرياضة باعراض كورونا، وتم إعادتهما إلى محافظة بغداد وإتخاذ التدابير اللازمة بشأنهما.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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