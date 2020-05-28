الفحوصات الطبية تؤكد سلامة درجال واعضاء التطبيعية من كورونا

وقال شاكر في بيان تلقته الخليج 365 إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أجرى فحوصات في بغداد قبل التوجه إلى جولته في إقليم كوردستان، وكانت نتائجها سلبية ويوم أمس خضع لفحوصات ثانية في اربيل وظهرت النتائج قبل قليل بأنها سلبية أيضاً".وأوضح أن "كل الوافدين والحاضرين يوم أمس بما فيهم المسؤولين في اربيل وأعضاء الهيأة التطبيعية خضعوا للفحوصات وكانت سلبية من الاصابة بالفايروس".

يشار إلى أن الفحوصات الاولية التي تم إجراؤها في محافظة أربيل يوم امس الاربعاء، قد أثبتت عن الإشتباه بـأصابة اثنين من افراد الحماية الخاصة لوزير الشباب والرياضة باعراض كورونا، وتم إعادتهما إلى محافظة بغداد وإتخاذ التدابير اللازمة بشأنهما.

