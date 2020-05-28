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2020-05-28 | 20:27
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أعلن مدير عام رياضة وشباب اقليم كردستان، شاكر أحمد سمو، عن سلامة معالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من الاصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن "كل الوافدين والحاضرين يوم أمس بما فيهم المسؤولين في اربيل وأعضاء الهيأة التطبيعية خضعوا للفحوصات وكانت سلبية من الاصابة بالفايروس".
يشار إلى أن الفحوصات الاولية التي تم إجراؤها في محافظة أربيل يوم امس الاربعاء، قد أثبتت عن الإشتباه بـأصابة اثنين من افراد الحماية الخاصة لوزير الشباب والرياضة باعراض كورونا، وتم إعادتهما إلى محافظة بغداد وإتخاذ التدابير اللازمة بشأنهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الفحوصات الطبية تؤكد سلامة درجال واعضاء التطبيعية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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