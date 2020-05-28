رجح عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عودة ما يتراوح من 200 ألف إلى 400 ألف شخص إلى أعمالهم خلال المرحلة الأولى من تخفيف القيود العامة.
وأضاف أنه يتوقع الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو، مشيرا إلى أنها ستشمل 4 قطاعات وهي البناء والتصنيع والتوريد والتجزئة.
وأكد دي بلاسيو: "نحن بالفعل في وضع يتيح البدء في الحديث عن إعادة الفتح خطوة بخطوة ومرحلة تلو الأخرى".
وتعتبر نيويورك أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت في المدينة 197351 إصابة مؤكدة بالمرض، بينها 16610 حالات وفاة.
وأسفرت جائحة فيروس كورونا عن مستوى غير مسبوق للبطالة في الولايات المتحدة منذ زمن الكساد الكبير، حيث قدم أكثر من 40 مليون شخص في البلاد منذ 21 مارس طلبات للحصول على إعانات البطالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة نيويورك: نحو 400 ألف شخص سيعودون لأعمالهم في المرحلة الأولى لتخفيف القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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