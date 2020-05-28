رسمياً.. الكشف عن موعد عودة عجلة الدوري الإسباني للدوران

وأوضح تيباس في تصريحات صحفية أن الموسم سيستأنف في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، على أن ينتهي في التاسع عشر من يوليو القادم.

وستلعب مباريات "الليغا" يوميا، خلال هذه الفترة، كما تم تحديد الساعتين (19:30) و(21:30) بتوقيت إسبانيا كموعد للمباريات مع إضافة توقيت (17:30) في أيام العطلة.



وراعت الرابطة في ذلك درجات الحرارة المتوقع ارتفاعها بشدة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع وجود بعض اللفتات المميزة أثناء المباريات مثل التصفيق للعاملين وضحايا فيروس كورونا في الدقيقة 20.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تيباس لم يكشف بعد عن جدول المباريات الرسمي للأسابيع المتبقية من الموسم مع توقعات بالإعلان عن الأمر برمته خلال الساعات القادمة.

ويتصدر برشلونة قائمة الليغا بعد انهاء مباريات الجولة 27، برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وذلك قبل فترة التوقف الطويلة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في البلاد.