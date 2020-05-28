ارتفاع اجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا إلى أكثر من 28 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و662 حالة. وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 191 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 145 ألفا و746. وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات من 15 ألفا و680 إلى 15 ألفا و208، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة من 1501 إلى 1429.

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