اعلن ستة أعضاء في مجلس النواب عن محافظة واسط، الخميس، تعليق عضويتهم في البرلمان اعتراضاً على تكليف قائد شرطة جديد للمحافظة. وأدناه وثيقة موقعة باسماء الاعضاء الستة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. ستة نواب عن واسط يعلقون عضويتهم في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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