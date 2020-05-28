تربية ذي قار تقرر تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية حتى اشعار اخر

قررت مديرية التربية في محافظة ذي قار، الخميس، تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية حتى اشعار آخر. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قررت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية التي كان من المقرر اقامتها يومي ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٠ و٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م الى اشعار آخر وسنعلمكم عن الموعد الجديد في وقت لاحق".



واضافت ان التأجيل جاء "نتيجة للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وعزل بعض الاقضية نتيجة لتسجيل عدد من الإصابات بفايروس كارونا وحرصا منا على سلامة ابنائنا الطلبة".

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