خلال يوم.. بريطانيا تسجل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، 377 حالة جديدة بفايروس كورونا وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 377 حالة، لتصل إلى مستوى 37837. وتشهد بريطانيا تقلبات ملموسة في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 25 مايو 121 حالة جديدة، وبلغ هذا العدد في 26 مايو 134، وقفز في 27 مايو إلى 412.



وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1887 حالة جديدة ويبلغ حاليا 269127. وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1887 حالة جديدة ويبلغ حاليا 269127.

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