'داعش' في تسجيل صوتي: جاهزون لاعادة الدرس من جديد

اصدر تنظيم "داعش"، الخميس، تسجيلاً صوتياً جديداً، أعلن فيه جاهزيته لما وصفه "اعادة الدرس" من جديد. وجاء في التسجيل الذي تلاه المتحدث باسم التنظيم أبي حمزة القرشي، "عاد الصحوات لاخراج رؤسهم وهم ياملونه ان تتيح لهم امريكا اعادة تنظيم فصائلهم المنقرضة وان تمنحهم اقليما يحكمونه لقاء ان يكون لهم جندا محضرين فى قتال دولة المسلمين واعاقة نشاط جنودها هناك".



وأضاف "نحن جاهزون ومستعدون لاعادة الدرس من جديد مرات ومرات"، مشدداً بالقول "نحذرهم من أن يجعلوا انفسهم مرة أخرى حطبا للنار، حربكم معنا طويلة".

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