صلاح الدين تسجل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا

اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة. وقال الناطق باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ظهور اصابتين جديدتين في صلاح الدين الاولى لشقيق مصاب الذي يعمل عسكريا في ديالى ويسكن بلد حي الحسين". وأضاف أن "الاصابة الثانية لشخص يعمل في قاعدة بلد الجوية يسكن بلد حي الشهداء".

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