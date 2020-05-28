نائب يدعو القوى السياسية لمنح الكاظمي المساحة الكافية لاستكمال حكومته

دعا عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، الخميس، القوى السياسية لعدم الضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنحه المساحة الكافية لاستكمال كابينته الحكومية بعيدا عن المحاصصة والمصالح الضيقة.

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى والكتل السياسية مطالبة بعدم الضغط على رئيس الوزراء في قضية استكمال الكابينة الوزارية للوزارات المتبقية، على اعتبار ان الوضع الراهن صعب جدا وهنالك الكثير من التحديات التي تواجه البلد بحاجة الى استقرار الوضع الحكومي والدعم البرلماني الكامل لها لتجاوز تلك الصعوبات والتحديات".

واضاف، "على القوى السياسية ايضا منح المساحة الكافية والمرونة لرئيس مجلس الوزراء لاختيار المرشحين الذين يراهم اكفاء وقادرين على تحقيق الاهداف الموضوعة بالبرنامج الحكومي ضمن الفترة المتبقية من عمر الحكومة".

واوضح البخاتي، ان "المحاصصة التي كانت سببا في ما وصل اليه البلد من نقص الخدمات والازمات المتلاحقة، ينبغي على القوى السياسية مغادرتها، والتركيز على توحيد الجهود وتغليب المصالح العليا للبلد على المصالح الضيقة قدر المستطاع بغية استكمال الكابينة الحكومة وذهاب الحكومة لتطبيق برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب".