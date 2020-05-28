البداية نارية.. تحديد موعد عودة البريميرليج

وذكرت صحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية أن "الأندية تستهدف إنهاء موسم 2019/2020 بحلول الأول من أب المقبل".

وأضافت "لا يزال الاجتماع مستمرًا، ولكن هذا الاتفاق يؤكد على نية جميع الأندية في استمرار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ومحاولة استئناف المباريات في النصف الثاني من شهر حزيران".



وبينت الصحيفة أن "الاجتماع قد نتج عنه اتفاق ببداية عودة المباريات مرة أخرى في 17 حزيران من خلال مباراتين مؤجلتين بين أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع آرسنال".

ووافقت الأندية الإنجليزية يوم أمس، الأربعاء، على عودة التدريبات الجماعية مرة أخرى في إطار المرحلة الثانية لعودة النشاط الكروي في البلاد.

وكانت الشرطة الإنجليزية قد أبلغت رابطة الأندية بموافقتها على خوض جميع الأندية مبارياتها على ملعبها دون أي تغيير، رغم الاقتراحات التي طلبات بإقامة المباريات على ملاعب محايدة مجهزة ومعقمة.



ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي قبل توقف المباريات برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ويحتاج ليفربول فقط للفوز في أول مباراتين من أجل حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عامًا.