ثمانية لقاحات ضد كورونا أمام منظمة الصحة العالمية

وأكدت خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، موضوع "لقاحات COVID-19: التوقعات والواقع"، أن العديد من المعاهد الروسية تعمل على إنتاج دواء ضد الفيروس.

وسجلت المنظمة من مختلف دول العالم حتى الآن، 124 اقتراحا علميا مرشحا لأن يكون لقاحا لفيروس كورونا.