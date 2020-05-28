عدنان درجال يكشف سبب عدم استكمال زيارته الى نينوى

رياضة 2020-05-28 | 16:00 7,139 مشاهدة كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس، سبب عدم اكمال زيارته الى محافظة نينوى.



وبينَّ درجال، أن "هذا الاجراء يوضح الاستجابة السريعة للوقاية من المرض القاتل وللتقليل من الاثار التي يتركها على الاشخاص المرافقين، داعياً الجميع الى توخي الحذر في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا جراء جائحة كورونا وعدم إثارة القلق وتوخي الدقة في نقل الاخبار ونشرها، متمنياً السلامة للجميع". واكد درجال في بيان على "حرصه الشديد على صحة وسلامة الجميع، والالتزام بتوجيهات خلية الازمة الحكومية بشأن الوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد"، مبينا انه "قرر ومن مبدأ الشفافية والحفاظ على السلامة العامة، عدم استكمال برنامج الزيارة الى محافظة نينوى نظراً لوجود عدد كبير من الرياضيين والمسؤولين في مديرية شباب ورياضة نينوى فضلا عن وسائل اعلام مختلفة احاطوا به خلال وجوده وتنقله في المحافظة مع مسؤوليها للاطلاع على واقع الشباب والرياضة وابرز ما يمكن تقديمه لهذين القطاعين الحيويين".وبينَّ درجال، أن "هذا الاجراء يوضح الاستجابة السريعة للوقاية من المرض القاتل وللتقليل من الاثار التي يتركها على الاشخاص المرافقين، داعياً الجميع الى توخي الحذر في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا جراء جائحة كورونا وعدم إثارة القلق وتوخي الدقة في نقل الاخبار ونشرها، متمنياً السلامة للجميع". وختم الوزير درجال تصريحه بالقول: أن "الفحوصات الاولية التي تم إجراؤها في محافظة أربيل بينت الإشتباه بـ اصابة اثنين من افراد الحماية الخاصة باعراض مرض كورونا المستجد، وتم إعادتهما إلى محافظة بغداد وإتخاذ التدابير اللازمة بشأنهما ولم يكونا موجودَّين مع الوفد الزائر الى محافظة نينوى".

المحرر: محمد خليل

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