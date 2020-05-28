النجف تصدر قرارات عدة منها غلق المحافظة بشكل كامل

اصدرت خلية الازمة في النجف، الخميس، قرارات عدة منها غلق المحافظة بشكل كامل. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن الخلية عقدت اجتماعا برئاسة محافظ النجف لؤي الياسري واتخذت قرارات عدة منها إغلاق المسبح والكوفيهات الا التي تملك حديقة واسعة، والمطاعم باستثناء الدلفري فقط.



وأضاف أن الخلية قررت تشكيل هيئة من مديرية الصحة لمتابعة تنفيذ الأمر وفرض غرامات مالية على غير الملتزمين، كما قررت إبقاء الحظر من الساعة العاشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً وتشديد الإجراءات في السيطرات لمنع دخول الوافدين من المحافظات الأخرى وغلق المحافظة بشكل كامل.

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