رأى رئيس مجلس التنفيذي للاتحاد الاسلامي الكردستاني هادي علي، الخميس، تمديد حظر التجوال في كردستان انه جاء لمنع التظاهرات والاحتجاجات. وقال علي في تغريدة له على توبتر تابعتها الخليج 365، إن "تمديد مدة حظر التجوال بين محافظات اقليم كردستان ليست لمنع انتشار فيروس كورونا ، بل لمنع التظاهرات والاحتجاجات". واضاف، "من المعلوم ان هذا الامر ليس منطقياً، لأن الاحتجاجات الشعبية تجاوزت كل الحدود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاسلامي الكردستاني: تمديد الحظر بكردستان هو منع التظاهرات والاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.