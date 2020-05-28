الكاظمي: لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، فيما شدد أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، مقرّ قيادة العمليات المشتركة"، مبينا ان "الكاظمي اطلع خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش".
واكد الكاظمي خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين انّ "تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أنَّ كلَّ القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأنَّ لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود".
وشدد على "أهمية التنسيق بين قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها الامر الذي سينعكسايجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الارهاب".
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