نقل رئيس أركان القوات البرية وتكليفه بمهام قائد عمليات الجزيرة

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بنقل رئيس أركان قيادة القوات البرية وتكليفه بمهام قائد عمليات الجزيرة. وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم الكظمي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير، "وجه بنقل اللواء الركن احمد سليم بهجت العتبي من مهام منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية"، مشيرا الى "تكليفه بمهام منصب قائد عمليات الجزيرة".



وقرر الكاظمي في 18 ايار 2020 تكليف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية، والذي كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة.

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