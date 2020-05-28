محافظ نينوى يصدر توضيحا عن وجود اصابات بين حمايات درجال: لاتثيروا الهلع

اصدر محافظ نينوى نجم الجبوري توضيحا عن انباء افادت بوجود اصابات بين حمايات وزير الشباب عدنال درجال، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة وعدم اثارة الهلع".



ودعا محافظ نينوى، "وسائل الاعلام الى التأكد من المعلومات وعدم اثارة الهلع والقلق وتوخي الحذر والحقيقة في اخذ الاخبار ونشرها". وقال الجبوري، في بيان صدر عن مكتبه وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "لا يوجد ضمن الوفد الوزاري الزائر أي مصاب بفيروس كورونا "، مشيرا الى أن "هناك اصابتين من الحماية تم اجراء الفحوص عليهما وحجرهما في أربيل ولم يرافقنا الوفد الزائر الى محافظة نينوى".ودعا محافظ نينوى، "وسائل الاعلام الى التأكد من المعلومات وعدم اثارة الهلع والقلق وتوخي الحذر والحقيقة في اخذ الاخبار ونشرها". وتناولت بعض وسائل الاعلام المحلية اخبارا افادت بوجود اصابات بين حمايات درجال الذي زار مدينة الموصل اليوم، ما دفع القادة العسكريين ومسؤولي المحافظة الى مغاردة مؤتمر صحفي حول الزيارة .

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