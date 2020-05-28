بالفيديو.. موقف سيارات يتحول لـ'ساحة صلاة' في ألمانيا

رصد مقطع فيديو كيف تحول أحد مواقف السيارات الخاصة بشركة الأساس العالمية "أيكيا" إلى ساحة لصلاة المسلمين في عيد الفطر.







وبحسب الفيديو، شهد الموقف الخاص بشركة "أيكيا" في مدينة ويتزلار الألمانية، تجمع نحو 800 مسلم في صلاة العيد، حيث قام المصلون بالالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، إضافة إلى سجادات الصلاة الخاصة بكل منهم. نشرت الفيديو إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك كان تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض "كوفيد - 19".وبحسب الفيديو، شهد الموقف الخاص بشركة "أيكيا" في مدينة ويتزلار الألمانية، تجمع نحو 800 مسلم في صلاة العيد، حيث قام المصلون بالالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، إضافة إلى سجادات الصلاة الخاصة بكل منهم. وسمحت ألمانيا مؤخرا بإعادة فتح دور العبادة ضمن إجراءات مشددة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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