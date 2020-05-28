إذا كنت أم ومن برج الحمل فأنت امرأة خارقة ومناضلة...

تُعتبر الأم الحمل مثالاً للمرأة الخارقة التي تستطيع التوفيق بين واجباتها كأمّ وزوجة وإمرأة عاملة بأفضل وجه

إنجاب الاطفال بالنسبة اليها لا يعني التخلّي عن أدوارها الاخرى رغم أنها تكّرس كل طاقتها من أجلهم. تريد أن تجني في اولادها الاستثمار الذي وضعته فيهم. لذلك نادراً ما تتقبل فشلهم أو ضعفهم وتحثهم دائماً على بذل المزيد. تقدّم الأم الحمل لأبنائها مثالاً عن القوة ولا تحرمهم من الحنان الذي يأتي على شكل مرح ولعب ومنافسة .



هي قوية الطباع ومناضلة ولا تستعمل ضعفها الانثوي لتصل الى غاياتها، تضع نفسها في مواجهة الآخر وتعامله من النّد الى النّد. صريحة وصاحبة جاذبية قوية وحضور جسدي واضح. لا تطيق الكذب والألاعيب. وقد تضع كل طاقتها في خدمة عائلتها أو في دعم من تحب.

