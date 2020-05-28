خلال 24 ساعة.. اعتقال 184 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال 184 شخصا في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة، تم القبض على ( ١٨٠) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال"، مبينة انه "تم القبض على اشخاص قاموا باطلاق النار في الفضاء مما ادى لترويع المواطنين ضمن سريع الدوره".

واضافت "كما تم القبض على مخمورين عدد(٤) يعترضون سبيل المارة"، مشيرة الى انه "تم ضبط سيارة عليها اشارة حجز ضمن (سيطرة اللج)".