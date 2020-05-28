اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو تشديد اجراءات الحجر المناطقي في ظل ارتفاع الاصابات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استمرار عمليات التوعية والتعفير في ارجاء العاصمة من قبل مديرية الدفاع المدني وسط تشديد اجراءات حظر التجوال في ظل ارتفاع كبير في اعداد الاصابات
بعد ما شهدت العاصمة تزايدا باعداد الاصابات في جانبي الكرخ والرصافة خلال الايام القليلة الماضية استنفرت مديرية الدفاع المدني طاقاتها وكوادرها لاجراء حملات تعفير لمعظم الشوارع والازقة للحد من انتشار فايروس .

الجهات المعنية وبعض المواطنين ناشدوا الاهالي الالتزام بوصايا خلية الازمة وتنفيذ حظر التجوال داعين المواطنين إلى عدم النزول للشوارع والاسواق المحلية الا للضرورة القصوى .

وشهدت العاصمة تزايدا كبيرا في اعداد الاصابات ما دعا خلية الازمة الى تشديد اجراءات الحجر المناطقي وفرض غرامات مالية وحجز المخالفين من قبل القوات الامنية ونشر حملات توعوية واطلاق تحذيرات بعدم الخروج من المنازل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو تشديد اجراءات الحجر المناطقي في ظل ارتفاع الاصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا