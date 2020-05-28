استمرار عمليات التوعية والتعفير في ارجاء العاصمة من قبل مديرية الدفاع المدني وسط تشديد اجراءات حظر التجوال في ظل ارتفاع كبير في اعداد الاصابات



الجهات المعنية وبعض المواطنين ناشدوا الاهالي الالتزام بوصايا خلية الازمة وتنفيذ حظر التجوال داعين المواطنين إلى عدم النزول للشوارع والاسواق المحلية الا للضرورة القصوى . بعد ما شهدت العاصمة تزايدا باعداد الاصابات في جانبي الكرخ والرصافة خلال الايام القليلة الماضية استنفرت مديرية الدفاع المدني طاقاتها وكوادرها لاجراء حملات تعفير لمعظم الشوارع والازقة للحد من انتشار فايروس كورونا الجهات المعنية وبعض المواطنين ناشدوا الاهالي الالتزام بوصايا خلية الازمة وتنفيذ حظر التجوال داعين المواطنين إلى عدم النزول للشوارع والاسواق المحلية الا للضرورة القصوى . وشهدت العاصمة تزايدا كبيرا في اعداد الاصابات ما دعا خلية الازمة الى تشديد اجراءات الحجر المناطقي وفرض غرامات مالية وحجز المخالفين من قبل القوات الامنية ونشر حملات توعوية واطلاق تحذيرات بعدم الخروج من المنازل



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو تشديد اجراءات الحجر المناطقي في ظل ارتفاع الاصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.