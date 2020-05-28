الكعبي يحذر من 'كارثة صحية' ويدعو لاجتماع عاجل بين خليتي الأزمة الحكومية والنيابية

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو إلى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، للوقوف على بيان أسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين بوباء كورونا المستجد، والإسراع بوضع الحلول الناجعة لاحتواء هذه الجائحة ومنع تفشيها لأعداد ونسب أعلى بكثير مما عليها الآن".وانتقد الكعبي، "الإجراءات البطيئة وغير الجدية التي تتبعها الدولة بشكل عام بشأن مواجهة هذا الوباء القاتل، مما أسفر عن ارتفاع الإصابات في أغلب مناطق بغداد سيما جانب الرصافة وحتى الكرخ خلال الأيام الأخيرة الماضية، فضلاً عن باقي المحافظات بالرغم من تطبيق الحظر الشامل قبل عيد الفطر بيومين"، مضيفاً أن "خلية الأزمة البرلمانية كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من خطورة التراخي والتهاون من فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تعرضت وتصدرت مؤشر الإصابات".وطالب الكعبي، بـ"وجوب وضع خطة واقعية وملموسة واتخاذ قرارات عاجلة وفقا للظروف والمعطيات الراهنة"، مجدداً "تحذيره من حدوث كارثة صحية وبشرية كبيرة واحتمالية انهيار النظام الصحي في كل مستشفيات البلاد اذا لم يتم تغيير كل الاساليب المتبعة الحالية" .

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5135 إصابة، بينها 2904 حالة شفاء، و175 وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة أصدرتها أمس الأربعاء.