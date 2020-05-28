القبض على 'ارهابي' في الانبار قادماً من سوريا

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على "ارهابي" في محافظة الانبار، مشيرة الى أنه قادما من سوريا بعد ان شارك بمعارك "الباغوز" فيها.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "استمرارا لنهجها في تعقب ومراقبة العناصر الارهابية القادمة من خلف الحدود تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو فراج بجزيرة الرمادي بالانبار قادماً من سوريا بعد ان شارك بمعارك الباغوز هناك ".



واضافت "تمت احالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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