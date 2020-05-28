لخسارة الوزن في 3 أيام... طبقي هذا الرجيم!

من الضروري بين الحين والآخر الخضوع لبرنامج ديتوكس يساعد على خسارة الوزن كما على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالصحة.
ويحتاج تحضيرها إلى عدد كاف من أوراق الملفوف، حبة من الشمندر وحبة جزر. ومن أجل الصلصة يجب توفير عصير حبة ليمون، ملعقة طعام من زيت الزيتون وبعض الأعشاب العطرية.
يسلق الشمندر ويقشر ويقطع. يفرم الملفوف ويبرش الجزر، ويخلط المكونان ثم تضاف قطع الشمندر وعصير الليمون وزيت الزيتون ورشة من الأعشاب.
ومن الأفضل تناول هذه السلطة فوراً علماً أنها تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. ومن أجل خسارة الوزن ينصح بتناول الطبق خلال وجبة العشاء لمدة 3 أيام متتالية. فهذا يساعد على إزالة البقايا الضارة وعلى تحسين وتسهيل عملية المرور المعوي وعلى التخلص من الاضطرابات الهضمية.
وفي المقابل من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل استعادة الرشاقة بطريقة صحيحة.
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