للشعر التالف... وصفة منزلية تعزز حيويته

ولهذا ينصح بتحضير الوصفات التي تحتوي عليه ومنها تلك التي تساهم في تعزيز نمو الشعر وإعادة كثافته والحد من تلفه. وهي تحتاج إلى كمية كافية من شامبو مناسب للشعر، 5 ملاعق طعام من القهوة المطحونة وكوب ماء.يوضع الماء على النار حتى الغليان. بعد ذلك يمزج مع بودرة القهوة حتى تذوب تماماً. يسكب المزيج في عبوة الشامبو ويتم خضها جيداً قبل الاستخدام.

يترك المزيج ليرتاح لمدة ساعتين قبل الاستعمال. وفي هذه الحالة يتم تبليل الشعر بالماء ووضع القليل من الخلطة عليه مع التدليك اللطيف لفروة الرأس.

ويترك لمدة 5 دقائق قبل الغسل جيداً. ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة يمكن تطبيقها من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً. ومع مرور الوقت يستعيد الشعر كثافته ولمعانه الصحي وعافيته.