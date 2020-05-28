للشعر التالف... وصفة منزلية تعزز حيويته

تحتوي القهوة على مركب الألكالويد أو ما يعرف باسم الكافيين. وهو يتمتع بخصائص تساعد على الحفاظ على صحة البشرة والشعر. فهو يعمل على تحفيز الدورة الدموية وعلى تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة، كما يحد من تساقط الشعر.
يوضع الماء على النار حتى الغليان. بعد ذلك يمزج مع بودرة القهوة حتى تذوب تماماً. يسكب المزيج في عبوة الشامبو ويتم خضها جيداً قبل الاستخدام.
يترك المزيج ليرتاح لمدة ساعتين قبل الاستعمال. وفي هذه الحالة يتم تبليل الشعر بالماء ووضع القليل من الخلطة عليه مع التدليك اللطيف لفروة الرأس.
ويترك لمدة 5 دقائق قبل الغسل جيداً. ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة يمكن تطبيقها من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً. ومع مرور الوقت يستعيد الشعر كثافته ولمعانه الصحي وعافيته.
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