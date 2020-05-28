إصابتان جديدتان بكورونا في النجف

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النجف سجلت إصابتين بالفايروس لهذا اليوم الخميس"، مشيراً إلى "تسجيل 5 إصابات، وشفاء 6 حالات ومغادرتهم المستشفى أمس".

ودعا الياسري أهالي النجف، إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضاً بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائياً من الجائحة".



ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5135 إصابة، بينها 2904 حالة شفاء، و175 وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة أصدرتها أمس الأربعاء.