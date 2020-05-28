عماد محمد يشارك في حملة الآسيوي لمواجهة كورونا

يشارك النجم العراقي عماد محمد في الحلقة الجديدة من حملة "حافظ على نشاطك"، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف تحفيز الجماهير من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية، والتشديد على أهمية النشاط البدني والصحة النفسية.

وقال عماد محمد الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب العراقي، وساهم في قيادة المنتخب الأولمبي لتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية 2004: "جميعنا نقوم بعمل تغييرات في الروتين اليومي لحياتنا ونتأقلم مع الواقع الجديد الذي يمكن أن يتسبب لنا بالتوتر، ولهذا من الضروري لجميع الناس ومن كافة الأعمار أن يحافظوا على نشاطهم في مثل هذه الأوقات".



وأضاف: "التدريب البدني المنتظم يعزز الحالة الجسدية والنفسية، حيث أن هذا الوباء منحنا الفرصة لإيجاد روتين جديد في حياتنا، وهو أمر يمكن أن يكون مفيداً في تعزيز قدرتنا على مكافحة هذا الفايروس"، موضحاً أن "مكافحة هذا الوباء تبدأ من أنفسنا، كل شخص يجب أن يقوم بدوره، ويحافظ على نشاطه ويكون مسؤولاً، حيث يمكن للجميع أن يساهموا في جعل المجتمع أقوى من أجل مستقبل أفضل".

