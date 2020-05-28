أمل بلا حدود... حفلة نانسي عجرم الأكثر تداولا في العالم العربي (فيديو)

وقدّمت نانسي عجرم محموعة من أغنياتها مثل "قلبي يا قلبي" و"عم بتعلّق فيك" و"بتفكَّر في إيه" و"بدنا نولّع الجو"، وتقاطع البث مع لقطات مصوّرة للنجمة اللبنانية على شاطئ البحر بالإضافة إلى رسائل صوتية بلهجات ولغات مختلفة من حول العالم.وقد لاحظ المشاهدون المعايير التقنية العالية الّتي تم تصوير حفل "أمل بلا حدود" بها بعدسة المخرج سمير سرياني، فتحوّل الحديث عنه إلى الموضوع الأكثر تداولاً عربياً على منصات التواصل الإجتماعي، وهو ثمرة التعاون بين يوتيوب وشركة Believe Music.

واستخدمت نانسي عجرم ميزة SuperChat للمرّة الأولى في الوطن العربي، لفتح فرصة التبرّع لجمعية "فرح العطاء" الخيرية التي تنشط منذ عام 1985 في دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا.