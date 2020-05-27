دولة القانون النيابية: على الحكومة الابتعاد عن المساس برواتب الموظفين

طالبت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء، الحكومة بالابتعاد عن المساس برواتب الموظفين، مبينة ان تقليص الرواتب دون تعديل سلمها مخالف للدستور.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نظام الأجور والرواتب من اهم النظم وأكثرها تأثيرا على أستقرار الفرد حيث يعد الراتب هو الدخل الوحيد لبعض فئات الشعب خصوصا شريحة الموظفين الصغار والمتوسطين".
واضافت "من واجب الحكومة العراقية ان تعمل جادة على توفير رواتب موظفيها بشكل كامل وعدم الذهاب في توجهها الى تخفيض اوتقليص الرواتب اوالمخصصات والتي سيكون المتضرر الوحيد منها هو الموظف الصغير الذي رتب حياته المالية على ضوء ما يتقاضاه من راتب شهري"، مشيرة الى "اننا نرى ان تبتعد الحكومة عن المساس برواتب الموظفين".
وتابع ان "قانون الخدمة المدني العراقي يحمي الموظفين من اي تلاعب برواتبهم"، معتبرا ان "تقليص الرواتب دون تعديل سلمها مخالف للدستور".
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