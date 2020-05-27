نائب سابق يدعو الكاظمي لاطلاق رصاصة الرحمة على مجلس النواب

طالب النائب السابق محمد اللكاش، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اطلاق رصاصة الرحمة على مجلس النواب، مشددا على ضرورة تحديد موعدا للانتخابات المبكرة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات.

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ينبغي على رئيس الحكومة الانتقالية إطلاق رصاصة الرحمة على البرلمان بتحديد موعد للانتخابات المبكره بالتعاون مع مفوضية الانتخابات وان لا يتجاوز هذا الموعد النصف الاول من العام القادم"، مبينا ان "اي موعد يحدد بعد هذا الموعد فلا قيمه له لانه يقترب من نهاية الدورة التشريعية الحاليّة وهذا ما تعمل عليه الكتل السياسيه لاطالة عمر البرلمان".

وأضاف انه "لاخيار لحكومة الكاظمي الا ان تعمل على تحقيق ذلك لاسيما انها جاءت لهذا الغرض وهو من أولى مهامها وهذا مطلب المرجعية الدينية العليا وكذلك غالبية المواطنين بما فيهم المتظاهرين السلميين وان لم تتم الانتخابات المبكرة فان مصداقية الحكومة الانتقالية ستهتز في مخالفة وعودها التي ألزمت نفسها بها".

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وتابع ان "عدم ارسال قانون الانتخابات الى الان من قبل رئاسة البرلمان الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه بحجة عدم اكتمال جداول الدوائر المتعددة سابقة خطيرة للتحايل على التشريعات مستقبلا، لم تحدث مع اي قانون تم تشريعه في دورات سابقه وينبغي ترك هذه الجداول للدوائر المتعددة الى مفوضية الانتخابات وهي من تحدد اما ان يكون لكل وحدة إدارية بدرجة قضاء دائرة انتخابية او لكل مئة الف ناخب دائرة انتخابية".

واكد اللكاش ان "اعتراف بعض النواب بان هذا المجلس مات سريرا فهو صحة ما ذهبنا عليه بالمطالبة بالانتخابات المبكرة وعليهم ان لايسمحوا للنواب الفاسدين والمزورين والمهرجين بإنعاش هذا المجلس وابقاء الوضع على ماهو عليه الى نهاية هذه الدورة التشريعية".