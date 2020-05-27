اعتقال 'ارهابي' قام بحرق محاصيل زراعية في كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن القاء القبض على "ارهابي" قام بحرق محاصيل زراعية في ناحية الزاب بكركوك. وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الاول لواء ٥١ الفرقة ١٤ وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة طاردت احد الارهابيين قام بحرق المحاصيل الزراعية في قرية زرارية بناحية الزاب في كركوك وتتمكن من القبض عليه".



واضافت، ان "المعتقل شقيق لاثنين من الارهابيين احدهما حكم عليه بالسجن ٢٥ سنه"، مشيرة الى انه "تم تسليمه للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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