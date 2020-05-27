انتحار رجل بحرق نفسه بمنزله وسط الناصرية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار، الأربعاء، عن اقدام رجل على الانتحار بحرق نفسه اخل منزله وسط المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بتمام الساعة 1145 تم أبلاغنا بوجود حريق داخل دار في منطقه حي العسكري وعند الانتقال الى محل الحادث من قبل ضابط التحقيق ومفرزة الادلة الجنائية ومفرزة الدفاع المدني حيث وجد شخص اقدم على الانتحار بواسطة حرق نفسه داخل داره وهو مفارق الحياة متأثرا بالحرق".



وتابعت أن "الشخص تولد 1969 كاسب يسكن حي العسكري وأفاد ذويه بأنه يعاني من أزمة نفسية بعد وفاة زوجته قبل عامين وهم لا يطلبون الشكوى ضد احد"، مشيرة الى أنه "تم اكمال الاجراءات القانونية من قبل مركز شرطه الفتاحية".