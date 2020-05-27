صحة الكرخ تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا ومديرها يوجه نصيحة

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة لمصاب بفايروس كورونا.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "للاسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٤٤ سنة وهو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي ) البالغ من العمر ٣٧ سنة الذي توفي يوم امس بنفس المرض".
واضاف "لقد قام الاطباء بكل المحاولات ومنها اعطاءه بلازما الدم من المرضى المتعافين من المرض ولكن كل المحاولات فشلت للاسف"، مشيرا الى ان "العائلة فجعت باثنين من شبابها في ٢٤ ساعة ولازلنا نسمع من ارباب الجهل والتخلف ان لاوجود لهذا المرض".
ووجه الحجامي نصيحته للجميع "لا تنتظروا ان تفرض عليكم إجراءات السلامة قسرياً ولكن بامكانكم ان تحموا انفسكم وأهلكم و أحباءكم، و لازال في الوقت متسع".
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