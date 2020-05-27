تسجيل اصابة جديدة بكورونا في الديوانية لصيدلاني من اهالي النجف

اعلنت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بمستشفى الشامية لصيدلاني من اهالي النجف، مشيرة الى ان الاصابة سُجلت على صحة النجف. وقالت الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صيدلاني من أهالي النجف ومقر عمله في مستشفى الشامية بقضاء الشامية اصيب بفيروس كورونا". واوصحت أن "الاصابة سُجلت على دائرة صحة النجف".

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