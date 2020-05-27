الحكيم: الازمة الاقتصادية الحالية فرصة للخلاص من الدولة الريعية

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بحثنا خلال استقبالنا علي عبد الامير علاوي وزير المالية الواقع المالي والاقتصادي والمعالجات المطلوبة لمواجهة الازمة المالية التي يعاني منها العراق"، مؤكدا ان "العراق بلد غني يمتلك كثيرا من الامكانيات التي تحتاج الى تفعيل وإدارة جيدة، كما انه يحتاج الى معالجات حقيقية لإنهاء ظاهرة الاقتصاد أحادي المصدر"واضاف ان "هذه الازمة في احد جوانبها فرصة للخلاص من الدولة الريعية وتنويع مصادر الدخل عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة وباقي المصادر"، مشددا على ضرورة ان "تكون معالجات الازمة المالية بعيدة عن الضغط على اصحاب الدخول المحدودة، واعادة تبويب الصرف بما يتناسب مع المرحلة الحالية"ز

ودعا الحكيم، الى "اقرار قانون الموازنة على وفق المتحقق من الموارد كي لا تكون السنة الحالية بلا موازنة مما يصعب استحصال الحسابات الختامية للدولة والعمل على تنظيم موازنة البرامج".



وفيما يتعلق بالاستثمار أشار الحكيم، الى اهمية "الارتقاء بالبيئة الاستثمارية واعادة النظر بالقوانين ليكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار بكل ابعادها".