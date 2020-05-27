بالفيديو مفوضية الانتخابات: بعض السياسيين يرفضون القانون الجديد

اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حزمة من الايضاحات حول الاتهامات التي وجهت لها في موضوع اختيار الكادر الجديد للمفوضية، مؤكدة أن نجاح العملية الانتخابية في العراق سيكون نصراً للجميع ولن تدخر المفوضية الجديدة أي جهد في حماية إرادة العراقيين في الوصول الى عملية سياسية ديمقراطية تليق بهم وتضحياتهم..
مفوضية الانتخابات بدورها اصدرت بيان شديد اللهجة للكاتل السياسية المعترضة على موضوع التعيينات في المفوضية حيث اصدرت حزمة من الايضاحات تبرئها من تلك الادعاءات .. مؤكدة انها تعمل بمستوى المسؤولية الكبيرة المناطة بها عن طريق العمل بشفافية ومصداقية عاليتين وبناء هيكل تنظيمي ونظام إداري جديد للمفوضية على أسس الكفاءة والمهنية والاستقلالية بعيداً كل البعد عن الانتماءات والولاءات و المحاصصات الطائفية والسياسية التي أثرت على أداء بعض مفاصل الدولة
وتشير المفوضية ايضا الى ان الاتهامات والأقاويل التي أسندت المناصب الادارية فيها الى موظفين تابعين لجهات سياسية أو طائفية هي عارية تماماً عن الصحة، أطلقها المستفيدون من التشكيك في عمل المفوضية، وهي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤونها وكذلك تصرفاً ماساً باستقلاليتها لتحقيق منافع شخصية و جهوية
حكومة الكاظمي التي مهمتها اجراء انتخابات مبكرة يبدو انها ستواجه سيل من المعوقات كون بعض الجهات السياسية لاتريد اجراء انتخابات مبكرة وتحاول ابقاء الوضع كما هو عليه كي لا تتضرر مصالحها الشخصية والامتيازات التي تحصل عليها في ظل هذه الفوضى السياسية التي يرجح ان تكون مفتعلة .
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